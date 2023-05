Une décharge de munitions de la Première Guerre mondiale découverte à Zonnebeke

C'est Andy Zutterman, un grutier, qui a découvert les bombes alors qu'il effectuait des travaux d'excavation pour creuser des puits dans le sol en vue de la construction d'une nouvelle maison. "Je suis tombé sur trois grands bacs de bombes. L'une d'entre elles fumait, mais je les ai toutes écartées avec ma grue. C'est le message que nous, entrepreneurs, recevons toujours lorsque nous trouvons des obus : nous devons les mettre du côté de la rue".



Le constructeur a appelé la police. Lorsque les agents ont vu la bombe fumante, ils ont immédiatement arrêté le chantier Et ont sermonné Andy : "Ils m'ont dit clairement que cela ne devait pas se reproduire. Si je rencontre à nouveau ce genre de situation, je dois tout arrêter immédiatement et appeler la police. C'était manifestement un danger de mort, non seulement pour moi, mais aussi pour tout le quartier !"



Deux logements à proximité du site ont été vidés de leurs cinq occupants pendant l'intervention, qui s'est achevée vers 17h00.