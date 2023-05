Accord sur un échange de prisonniers avec l’Iran : Olivier Vandecasteele est libre et en route vers la Belgique

"Au moment où je m'adresse à vous, le Belge Olivier Vandecasteele est en chemin pour la Belgique. Si tout se déroule comme prévu, il sera parmi nous ce soir. Enfin libre. La nuit dernière, Olivier a été conduit jusqu'à Oman où il a été pris en charge par une équipe de militaires belges et de diplomates. Il y a passé ce matin un certain nombre d'examens médicaux en vue d'évaluer son état de santé et de permettre son retour dans les meilleures conditions possibles", a déclaré Alexander De Croo (photo) ce matin.

"Ce retour au pays est un soulagement pour sa famille, ses amis et ses collègues", poursuivait le Premier ministre. "Je souhaite rendre hommage ici, en mon nom propre et au nom de tout le gouvernement, au courage et à la force de sa famille".