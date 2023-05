Affaire Sanda Dia : les 18 prévenus condamnés à du travail d'intérêt général pour homicide involontaire

La cour d'appel d'Anvers a décidé ce vendredi d'évoquer l'affaire de l’étudiant Sanda Dia décédé à 20 ans des suites d’un baptême extrême mené en décembre 2018 par le cercle estudiantin Reuzegom à Louvain et de statuer elle-même sur le fond de l'affaire. Les 18 membres du cercle estudiantin Reuzegom de la KU Leuven qui comparaissaient sont reconnus coupables d'homicide involontaire, de traitement dégradant et d'infractions à la législation sur le bien-être animal. Ils sont condamnés à entre 200 et 300 heures de travaux d'intérêt général et à 400 euros de dommages et intérêts.