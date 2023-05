La délégation belge de retour du Sénégal avec 38 accords officialisés et des liens raffermis

"Ces 38 accords n'auraient pas pu être conclus sans la mission économique", a relevé la princesse Astrid (photo, au centre), saluant "l'accueil chaleureux" reçu dans le pays d'Afrique de l'Ouest et "la grande disponibilité des autorités" sénégalaises. La délégation officielle, formée par la princesse Astrid, les ministres Hadja Lahbib et Willy Borsus ainsi que le Secrétaire d'Etat bruxellois Pascal Smet, a en effet été reçue par le président Macky Sall et le Premier ministre Amadou Ba. Tandis que de nombreux membres du gouvernement sénégalais ont marqué de leur présence les différentes activités parallèles au millier de rencontres en B2B, parfois organisées sous la forme de "speed dating".

Nombre des 38 accords de partenariat académiques et économiques officialisés jeudi, ainsi que d'autres en finalisation, sont d'ailleurs le fruit direct de ces rencontres, a souligné Fabienne Lhoost, directrice générale de l'Agence belge pour le commerce extérieur. La diversité des secteurs dans lesquels des accords et contrats ont été formalisés - comme les infrastructures portuaires, le traitement des eaux, les énergies renouvelables, la cybersécurité, la construction ou encore l'agro-alimentaire - confirme les opportunités que représente le marché sénégalais pour les entreprises belges. Un peu plus de 150 d'entre elles avaient fait le déplacement.