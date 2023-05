Les Belges se déplacent surtout à pied ou en voiture, le vélo gagne en popularité

L'enquête souligne encore que plus de la moitié des répondants prennent le train au moins une fois par an. Quatre sondés sur dix (39%) ne l'utilisent que quelques fois par an mais, parmi les plus jeunes, le rail a bien plus de succès : près d'un quart des 18-24 ans, principalement les étudiants, embarquent dans un train au moins une fois par semaine. Cette part des utilisateurs réguliers diminue ensuite progressivement avec l'âge.

Enfin, un quart des répondants sont identifiés comme "sédentaires", c'est-à-dire ne se déplaçant ni à vélo, ni à pied au moins une fois par semaine. Cette proportion augmente dans les zones non urbaines, pour atteindre 27% en Flandre et 32% en Wallonie.