Pas de finaliste belge au Concours Reine Elisabeth de chant, "la compétition était rude"

A l’issue de la prestation de la dernière demi-finaliste, jeudi soir dans le Studio 4 de Flagey, le jury s’est réuni pour compter les points attribués aux 24 demi-finalistes au cours des quatre après-midis et soirées. Le Reine Elisabeth a cette particularité que les membres du jury ne se concertent pas sur les candidats (ils ne sont même pas autorisés à discuter entre eux des prestations), mais octroient chacun/e de leur côté des points à l’issue de chaque prestation. Des points sur lesquels ils ne peuvent revenir par la suite. Le suspense reste donc entier aussi pour le jury lorsque le comptage du total des points est effectué, les candidats étant retenus pour l’épreuve suivante par ordre décroissant de points.

Les demi-finalistes interprétaient ces mercredi et jeudi chacun et chacune un programme de récital choisi par le jury parmi deux programmes qu’ils avaient proposés. Il contenait entre 3 et 6 œuvres, dans au moins deux langues différentes, accompagnées au piano. Les artistes retenus sont trois chanteurs tous originaires de Corée du Sud et neuf chanteuses, originaires de huit pays différents.