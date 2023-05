Coups de poing, crachats, insultes : les agressions dans le football seront punies plus sévèrement en Flandre

Mais chaque cas est un cas de trop, Philippe Rosier précise que tous ces incidents portent sur 330 000 matches par saison. Ainsi, 2 % d'entre eux impliquent un incident.

Pour lutter contre les agressions, Voetbal Vlaanderen déploie beaucoup d'efforts pour sensibiliser. "Depuis plusieurs mois, nous menons la campagne #doedegijdatthuis ? Ce que l'on ne fait pas à la maison n'a pas sa place sur un terrain non plus. Nous voulons changer la culture. Ce n'est pas toujours facile. La bonne nouvelle, c'est que la sensibilisation fonctionne".

"Deuxièmement, nous nous engageons à donner des conseils aux victimes. Chaque cas individuel est traité par le service d'assistance téléphonique. Nous jouons souvent le rôle de médiateur.

"Et si cela ne fonctionne pas, il faut s'adresser à un organe disciplinaire. Cette instance utilise un tableau indicatif et nous avons décidé de punir beaucoup plus sévèrement les actes liés à l'agression. C'est la dernière partie du processus. Il ne s'agit pas seulement de joueurs, mais aussi de supporters, de dirigeants de club, d’entraîneurs..."