"Tell All The Truth But Tell It Slant”: art et sciences s’allient pour une expo au Sablon

Fidèle à son approche à la fois artistique et scientifique - ainsi qu’à sa volonté de décloisonner les disciplines, les mentalités et les publics -, Ohme poursuit son action de rapprochement des arts et des sciences avec cette exposition collective qui réunit une quinzaine d’œuvres d’artistes belges et internationaux. Sans vouloir prétendre livrer des réponses, l’exposition entend aborder la vérité, sujet vaste et complexe, par le biais d’angles aussi variés que complémentaires, en présentant une diversité de perspectives et d’interprétations.

Ainsi, le travail des artistes exposés soulève des questions ouvertes sur les liens entre vérité et connaissance, sur l’opposition entre certitude et doute, sur les pièges du mensonge, l’écriture de l’histoire et la complexité des systèmes de croyance, ou encore sur le rôle de la conscience, de l’esprit, et du corps.