Les admissions forcées en psychiatrie ont augmenté de 63% en 12 ans

Les admissions forcées en psychiatrie, également connues sous le nom de "collocations", sont en augmentation, en Flandre, depuis des années. En 2022, leur nombre était 63 % plus élevé qu'il y a 12 ans, selon les chiffres récents de l'organisation faîtière Zorgnet-Icuro, révélés par VRT NWS ce lundi. C'est dans la province d'Anvers que la tendance à la hausse est la plus marquée. De plus en plus d'enfants et de jeunes sont également hospitalisés d'office, en psychiatrie.