Les communes flamandes pourront plus facilement aménager des zones de baignade en eau libre

Il est actuellement possible de se baigner en plein air dans plus de 100 endroits en Flandre. Jusqu'à présent, ces lieux de baignade étaient strictement réglementés : les règles appliquées étaient plus strictes que celles prescrites par l'UE. Il était donc difficile pour les communes de créer des zones de baignade supplémentaires.

C'est pourquoi les conditions pour être reconnu comme zone de baignade sont désormais assouplies. Par exemple, la présence d'extincteurs, de chemins d'évacuation, de cabines de douche et d'autres installations sanitaires n'est plus nécessaire. Les critères relatifs au sol, tels qu'une bande de sable autour de la zone de baignade et une pente maximale, sont également adaptés.

Le VLAREM (le règlement flamand relatif au permis d'environnement) comprendra une nouvelle catégorie : la zone de baignade libre. Pour créer une telle zone de baignade, les communes doivent simplement effectuer un test de la qualité de l'eau, obtenir l'autorisation du propriétaire ou du gérant et procéder à une évaluation des risques approuvée par Zorg en Gezondheid.