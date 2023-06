14.000 emplois vacants dans le bâtiment : cette pénurie a un impact sur de nombreux projets

Le nombre d'étudiants en deuxième et troisième année d'études à temps plein dans la construction a diminué de 12 % entre les années scolaires 2016-2017 et 2021-2022.

"Il faut donc mettre beaucoup plus en avant les atouts de la construction : c'est un travail diversifié, de plus en plus technologique, propre et moins exigeant. De plus, les travailleurs de la construction - après ceux de l'industrie chimique - sont les mieux payés et bénéficient de nombreux avantages sociaux", a déclaré Niko Demeester.

La fédération de la construction cible explicitement les jeunes et sera, par exemple, présente cet été lors de festivals tels que Suikerrock (Tirlemont et Couleur Café (Bruxelles).