L'incendie dans les Hautes Fagnes semble sous contrôle : un hélicoptère de la police fédérale est entré en action

Concernant l'incendie qui a déjà ravagé 170 hectares de végétation, soit l'équivalent de 230 terrains de football, le SPW précise qu'il est à présent sous contrôle, même si le feu brûle encore en direction de la forêt où un dispositif a été mis en place par les pompiers allemands pour stopper sa progression.

L'hélicoptère de la police fédérale est présent et effectue des rondes au-dessus de la zone difficile d'accès. Un autre front, contre la rivière du Getzbach, s'est éteint, comme attendu. Une fois le feu circonscrit, le Service Public de Wallonie procédera à une analyse de l'impact de ces incendies sur la nature et la biodiversité. A ce stade, les zones les plus sensibles ont pu être protégées, conclut le SPW. Les services de secours espèrent que le feu sera éteint ce mardi après-midi.