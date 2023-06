La Flandre veut protéger ses friteries les plus typiques, notamment à Bruges

"A la fin des années 1950, il y avait encore 20.000 friteries en Flandre. Aujourd’hui on n’en trouve plus de 5.000", indiquait à Radio 2 le professeur Yves Segers du Centre d’histoire agricole de l’Université de Louvain (KU Leuven). C’est la raison pour laquelle le ministre du Patrimoine Matthias Diependaele souhaite protéger les plus authentiques d’entre elles.

En 2014, la Communauté flamande a reconnu la culture du "fritkot" (c’est ainsi que l’on appelle les friteries en Flandre) comme patrimoine culturel immatériel. La Fédération Wallonie-Bruxelles a fait de même en 2016. Au printemps 2017, c'était au tour de la Communauté germanophone et de la Région bruxelloise. L'Agence flamande du patrimoine examine actuellement quelles "baraques à frites" pourraient être reconnues comme monuments, au même titre que des églises ou des châteaux.

"Les friteries contribuent à définir le paysage urbain de nos villages et nos villes", souligne le ministre Diependaele (N-VA). "Certaines sont tellement iconiques pour notre culture de la frite qu’elles doivent être conservées. Nous allons protéger les friteries qui restent le plus ancrées dans l’esprit des Flamands. Il ne s’agit pas de l’infrastructure technique qui sera protégée, étant donné que la sécurité alimentaire et la santé des consommateurs priment. Les critères de sélection retenus seront notamment l’endroit où est installée une friterie, la vue qu’on a depuis cette baraque, et puis l’histoire qui se cache derrière une implantation".