La reine Mathilde nommée docteur Honoris Causa de l’Université de Hasselt

Jeudi dernier, l’Université de Hasselt qui célèbre ses 50 ans d’existence avait déjà décerné le titre de docteur Honoris Causa à la virologue flamande Erika Vlieghe (photo) et à l’Espagnol Jordi Sunyer, épidémiologiste de l’environnement. Ce sont les deux plus anciennes facultés de l’UHasselt qui attribuaient cette distinction, à savoir celle de Sciences et celle de Médecine et Sciences de la vie.

Le docteur Erika Vlieghe est chef du service de médecine interne, maladies infectieuses et médecine tropicale à l’Hôpital universitaire d’Anvers (UZA), spécialisée dans les maladies tropicales et les maladies rares, mais aussi les maladies infectieuses. Pendant l’épidémie de coronavirus en Belgique, l’infectiologue a notamment chapeauté le GEMS, le groupe d'experts sanitaires qui conseillait les autorités. Un rôle très important, qui ne lui a pas valu que des encouragements. Erika Vlieghe a notamment été victime de dénigrement sur les réseaux sociaux et de menaces, qui ont nécessité un certain temps une protection policière.

L’Université de Hasselt lui décernait un titre honorifique pour le rôle important et inspirant qu’elle a joué et assumé pour notre société pendant la crise sanitaire.