Quelque 120 personnes rassemblées à Sint-Niklaas pour rendre hommage à une jeune femme assassinée

Le père de la victime qui vit en Thaïlande a pris la parole lors de la veillée et a remercié les gens de s'être déplacés pour rendre hommage à sa fille. "Tamara sera incinérée et j'emmènerai son urne en Thaïlande pour qu'elle soit avec moi pour toujours", a-t-il déclaré. "Je suis très soulagé que les coupables aient été arrêtés. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi elle devait mourir. Je reviendrai pour le procès. Je veux pouvoir regarder l'homme qui a tué ma fille dans les yeux et lui demander pourquoi il a fait ça."

Après une minute de silence, des dizaines de ballons blancs ont été lâchés.

Le parquet de Flandre orientale a confirmé dimanche avoir placé deux suspects sous mandat d'arrêt. Il s'agit de deux trentenaires, dont l'un était un ex-petit ami de la victime. Le vol pourrait être à l’origine de l’assassinat.