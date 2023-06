Un record : 24 165 Bruxellois ont quitté la capitale pour s’installer en Flandre

"Trente pour cent des logements ne sont même pas isolés et obtiennent le pire score possible, au certificat PEB (performance énergétique des bâtiments).

Deux maisons bruxelloises sur trois ont une étiquette énergétique E, F ou G. Ajoutez à cela le fait qu'à Bruxelles, même ces maisons énergivores ont un prix très élevé. Le prix moyen d'une maison à Bruxelles est supérieur de plus de 200 000 euros au prix moyen en Flandre et de plus de 300 000 euros au prix moyen en Wallonie. De plus en plus de Bruxellois choisissent le rapport qualité-prix".

Mais d'autres facteurs que les coûts d'achat et d'énergie entreraient en ligne de compte. "Les bureaux immobiliers nous disent aussi de plus en plus que l'enseignement, et plus particulièrement le manque de place pour les enfants néerlandophones dans l'enseignement bruxellois, est utilisé comme argument pour déménager en Flandre."