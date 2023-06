Décès de la baronne Schwennicke qui fit grandir l’entreprise belge de maroquinerie Delvaux

La baronne parvint néanmoins à transformer l’image de la marque - de bagages aux articles de luxe comme les sacs à main - et à la rajeunir. Sous sa direction, l’entreprise devint dans les années 1970 et 1980 ce qu’elle est actuellement. "Nous existons depuis 1829 et sommes donc plus ancien que la Belgique. Une petite entreprise avec un beau nom, mais son image était vieillotte. Je décidais de rajeunir les collections et les magasins. Cela ne se passa pas sans heurts".

Solange Schwennicke-Hanssens restera jusqu’à 1994 à la tête de l’entreprise familiale, avant de passer le relais à son fils François. Dans un portrait réalisé par la suite par l’émission “Man bijt hond" de Woestijnvis, ce fils déclarait en riant : "Elle n’a jamais applaudi et donnait rarement des commentaires élogieux. Elle ne dit rien quand c’est bien. J’ai dû attendre son départ de Delvaux pour m'accorder une première augmentation de salaire, moi-même".

"Je pense que les femmes managers sont plus dures et exigeantes que les hommes, parce qu’elles veulent tout faire elles-mêmes. Les hommes parviennent mieux à déléguer. Nous les femmes, nous agissons comme nous le faisons avec nos enfants : montrer comment faire", expliquait Solange Schwennicke-Hanssens. Son personnel apprécie justement ce style de direction. “Elle avait quelque chose de maternel dans la façon dont elle dirigeait l’entreprise. Elle prenait le temps d’écouter à quels problèmes nous étions confrontés", expliquait un employé dans le reportage de "Man bijt hond".