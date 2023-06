Gand accorde 20 jours de congé aux employés de la ville qui changent de sexe

Lisa, une transgenre qui est elle-même employeur, est assez satisfaite de la nouvelle politique, même si elle estime que 20 jours sont un strict minimum. "Il y a un nombre incroyable de rendez-vous pendant le processus de transition : avec l'endocrinologue, le psychologue, pour l'épilation au laser ou l'orthophoniste... et il ne s'agit là que des aspects pratiques. Il faut aussi tenir compte du processus mental, qui est très intense."

Joy Van de Cauter, médecin du travail menant des recherches à l'UGent sur les besoins des personnes transgenres sur le lieu de travail, est d'accord avec le témoignage de Lisa. "Il ne faut pas sous-estimer la charge psychosociale pendant la transition", dit-elle.

"L'aide à la consultation et à la libération des services est une bonne chose, mais on peut faire plus, et c'est ce que nous voulons faire avec notre recherche. Nous aimerions répondre aux besoins en cas d'absence de travail et savoir comment le travail peut être repris de manière efficace. Ainsi, dans le cadre de la médecine du travail, nous pouvons accroître le bien-être au travail et préserver la santé".