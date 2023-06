Incendie dans les Hautes Fagnes : il n’y a plus de front de flammes mais des foyers localisés

Depuis près de 40 heures, un incendie sévit dans les Fagnes, à hauteur de la frontière belgo-allemande. Pour la seconde nuit consécutive, plus d'une quarantaine de pompiers belges et une septantaine de pompiers allemands mais également la protection civile étaient mobilisés pour lutter contre les flammes qui évoluent à la surface du sol. Ils étaient renforcés par la zone de police Weser-Göhl, la police fédérale ainsi que le département nature et forêt de la Région wallonne.