Joyau de l'Art Nouveau, la Maison Hannon ouvre ses portes au public ce 1er juin

Initiée en 2014, une première phase de restauration s'est en effet achevée l'an dernier, rendant son éclat à la façade mais aussi au salon, à la salle de réception et à la cage d'escalier. À l'intérieur, l'objectif était de rendre son âme d'antan à cette "maison portrait", commandée par le couple Marie et Édouard Hannon à leur ami l'architecte Jules Brunfaut. Mobilier, œuvres d'art, photographies et objets décoratifs originaux retrouvent ainsi une place au sein de ce foyer, "pour permettre aux visiteurs de questionner et comprendre les choix personnels des anciens propriétaires".