Le code jaune pour risque d'incendie étendu à toute la Flandre

Déjà d’application depuis le 30 mai dans les provinces anversoise et du Limbourg, le code jaune s'appliquera dès ce jeudi matin aux réserves naturelles et aux zones boisées de toute la Flandre en raison d'un risque d'incendie. C’est ce qu’a annoncé l'Agence flamande de la nature et des forêts (ANB) ce mercredi. La sécheresse s'installe en effet peu à peu dans toutes les provinces flamandes, ce qui augmente le risque de feux de forêt.