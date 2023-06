Sept hommes et cinq femmes désignés comme jury pour le procès aux assises de l'assassinat d'Ilse Uyttersprot

L’assassinat d'Ilse Uyttersprot est un crime grave, d'une grande portée sociale. Jurgen Demesmaeker s'est lui-même rendu à la police et a fait des aveux, qu'il n'a pas rétractés à ce jour. On peut donc supposer qu'il a assassiné Ilse Uyttersprot. Il risque d'être incarcéré pendant une longue période et de ne pas pouvoir réintégrer la société immédiatement. Tous ces éléments font qu'il est justifié, selon le code du Conseil du journalisme, de mentionner son nom.