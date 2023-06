Affaire Sanda Dia : les noms de membres du cercle estudiantin Reuzegom révélés sur YouTube

Le verdict dans l'affaire Sanda Dia, l'étudiant décédé à la suite d'une activité de baptême en 2018 a suscité de nombreuses réactions et certains l’estiment trop clément. La cour d'appel d'Anvers a acquitté vendredi les 18 prévenus, membres du cercle estudiantin Reuzegom de la KU Leuven, d'administration de substances nuisibles et de négligence coupable. Ils ont cependant été condamnés à entre 200 et 300 heures de travaux d'intérêt général notamment pour homicide involontaire et à 400 euros de dommages et intérêts.

Le week-end dernier, des manifestations silencieuses ont rassemblé des centaines de participants à Gand et à Anvers. Dimanche prochain, des étudiants bruxellois prévoient de manifester devant le Palais de justice de Bruxelles. Une manifestation est également prévue à Bruges. Il est tout à fait exceptionnel qu'un si grand nombre de personnes descendent dans la rue après un jugement rendu dans le cadre d'un procès.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes, connues ou non, affichent depuis plusieurs jours leur indignation et leur déception à l'égard de notre système judiciaire. Nathan Vandergunst, plus connu sous le nom d'Acid, a également réalisé une vidéo à ce sujet sur sa chaîne YouTube. Il est l'un des youtubeurs néerlandophones les plus connus. "Aujourd'hui, voici une vidéo spéciale : nous allons dénoncer des gens", a annoncé Nathan Vandergunst.