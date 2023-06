Blankenberge met en garde les propriétaires de cabine de plage, celle-ci risque de se renverser

Plusieurs communes de la Côte, notamment Blankenberge et Zeebrugge ont lancé un appel, via les réseaux sociaux, aux propriétaires de cabine de plage. Le vent persistant du nord-est et la sécheresse emportent le sable en-dessous et autour de nombreuses cabines, celles-ci deviennent instables et menacent de se renverser.