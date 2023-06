Ce qui change ce 1er juin : le permis de conduire retiré plus rapidement

Les tarifs maximaux des crédits à la consommation augmentent à partir de ce 1er juin.

Les taux annuels effectifs globaux (TAEG) maximaux légaux pour les ouvertures de crédit, parmi lesquelles ce qu'on appelle les "cartes de crédit" à remboursement étalé et la possibilité d'aller en négatif sur un compte à vue, augmentent de 1,5 point de pourcentage. Cela signifie que ces ouvertures de crédit vont croître si elles sont assorties d'un taux débiteur variable et que le TAEG correspond au maximum, ce qui est souvent le cas.

Les TAEG maximaux pour les prêts et les ventes à tempérament et pour le crédit-bail jusqu'à 1.250 euros augmentent de 2,5 points de pourcentage et ceux de plus de 1.250 euros de 2 points de pourcentage.

Les nouveaux maxima seront seulement applicables aux nouveaux contrats de crédit et aux contrats de crédits existants avec un taux débiteur variable. Ils ne s'appliqueront donc pas aux contrats existants avec un taux débiteur fixe.