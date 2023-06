La finale du Concours Reine Elisabeth de chant débute ce 1er juin

Avec l'élimination en demi-finale de la soprano francophone Margaux de Valensart et de la mezzo-soprano flamande Linsey Coppens, plus aucun Belge ne figure dans la compétition. C’est la contralto américaine Jasmin White qui ouvrira la finale, ce jeudi à 20h15. Sa voix grave unique et son répertoire original ont fait d'elle une des favorites du public. En demi-finale, elle avait interprété une berceuse espagnole et un "negro spiritual".

La Française Floriane Hasler, le Coréen Inho Jeong et la germano-canadienne Anna-Sophie Neher interpréteront leurs pièces également ce jeudi soir. Vendredi, les interprétations du Coréen Daniel Gwon, de la Portugaise Silvia Sequeira, du Coréen Taehan Kim et de la Française Juliette Mey feront également vibrer le public au Bozar. Enfin samedi l'Australienne Fleuranne Brockway, la Néerlandaise Maria Warenberg, la Russe-Allemande Julia Muzychenko et la Canadienne Carole-Anne Roussel clôtureront le Concours 2023.