Le commissaire européen Timmermans ne comprend pas De Croo : "Les arbres morts n’absorbent pas de CO2"

En début de semaine dernière, le Premier ministre Alexander De Croo s'était heurté à ses partenaires de la coalition fédérale en indiquant sur le plateau de l’émission "Terzake" (VRT) qu'il était favorable à une pause dans la législation sur la restauration de la nature. Le Premier ministre libéral avait déclaré qu'il craignait que la barque ne soit surchargée si, en plus des objectifs sur la réduction des émissions de CO2, il y avait également un renforcement des normes sur, par exemple, la restauration de la nature.

"Ce que je ne comprends pas dans l'analyse d’Alexander De Croo, c'est qu'il pense que la restauration de la nature et la politique climatique sont deux choses différentes. Il ne peut y avoir de politique climatique sans restauration de la nature", déclarait à son tour mercredi soir dans l’émission "Terzake" le vice-président de la Commission européenne, le Néerlandais Frans Timmermans, qui est l’un des architectes du projet de règlementation au sein de la Commission.

"Une très grande partie de notre politique climatique est basée sur des solutions issues de la nature, mais la nature doit être capable de le faire (...) Un bois mort n'absorbe pas de CO2". Frans Timmermans dit avoir entendu dans les propos du Premier ministre De Croo un écho à ceux du président français Emmanuel Macron. Mais le vice-président de la Commission fait remarquer que Macron a ajouté qu'il ne poussait pas à une pause dans la législation qui est sur la table, mais plutôt sur le futur.

Frans Timmermans soulignait aussi que l’agriculture et d’autres activités économiques sont étroitement liées à une politique climatique et environnementale et peuvent très bien être menées en parallèle.