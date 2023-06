Un nombre croissant de locations touristiques utilisées comme lieux de passe

De plus en plus de travailleuses et travailleurs du sexe étrangers passent par des plateformes en ligne de location de chambres - telles que Booking.com et Airbnb - pour recevoir leur clientèle, indique la policière judiciaire fédérale. Si cet usage leur confère un certain anonymat, il présente aussi un aspect négatif. Ainsi, les faits de traite des êtres humains restent plus facilement sous les radars, rapporte ce jeudi le journal Gazet van Antwerpen.