Affaire Sanda Dia : Sammy Mahdi dénonce la "chasse aux sorcières" envers le Youtuber Acid

Le jugement a généré tout au long de la semaine des commentaires en tous sens, d'aucuns dénonçant des peines bien légères ainsi que le secret observé par la presse sur l'identité des prévenus. Des manifestations paisibles ont eu lieu ou sont encore prévues. Jeudi, le Youtuber Acid a toutefois divulgué certains noms - certains de façon erronée -, avant d'être bloqué par YouTube en raison d'une violation de la politique du média social en matière de harcèlement et de contenu offensant.

Sammy Mahdi dit comprendre la "frustration que vivent de nombreuses personnes" quant aux règles d'anonymat "qui sont strictement appliquées dans une affaire, mais pas dans d'autres". "Soit on est très strict, soit on ne l'est pas", objecte le président du CD&V pour qui la réduction au silence d'Acid peut donner l'impression d'une justice de classes. Pour l’homme politique, il est difficilement compréhensible que le Youtuber puisse potentiellement endurer des peines plus lourdes que celles infligées aux membres du cercle Reuzegom. Sans vouloir revenir sur le jugement prononcé vendredi, Mahdi dit vouloir néanmoins lancer le débat politique sur les sanctions pénales. "Je veux écouter les frustrations des gens et en débattre”.