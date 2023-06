Dès 2024, le Last Post retentira à Washington : des joueurs de clairon d’Ypres vont former les Américains

"Ils ont pris contact avec nous il y a trois ans pour en apprendre davantage sur notre expérience en la matière", explique le vice-président de l'association du Last Post implantée à Ypres. "Notre association est ravie et honorée d'être impliquée dans le lancement de cette cérémonie quotidienne à Washington."

La semaine prochaine, une petite délégation de joueurs de clairon d'Ypres se rendra à New York et Washington, à l’invitation de la Fondation Doughboy et de Taps for Veterans, deux associations qui commémorent la Première Guerre mondiale. Les trois bénévoles seront invités à interpréter le Last Post à New York, Gettysburg et Washington, ainsi qu’à former leurs collègues aux Etats-Unis.