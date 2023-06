"J'ai la maladie d’Alzheimer" : Will Tura explique pourquoi il a mis fin à ses tournées et sort un dernier disque

"J'ai un début d'Alzheimer et je dois le combattre", confiait Arthur Blanckaert originaire de Furnes, et connu sur la scène internationale en tant que Will Tura. Un artiste qui possède une carrière de scène de plus de 60 ans, à laquelle il mettait fin un peu abruptement en mars dernier. "Je ressens et comprends que rien ne dure et je veux l'annoncer d'une façon sensée. Pour que les gens comprennent: Will sait ce qu'il veut et, s'il le voit comme ça, il doit le faire comme ça".

"Les gens doivent comprendre que cela va être difficile pour moi maintenant", a également confié le chanteur à Luk Alloo, le mari de sa fille Sandy. Il reconnait que le sujet est très émotionnel pour lui et qu’il ne veut pas donner d’interviews sur son état de santé. Alzheimer est actuellement la forme la plus courante de démence diagnostiquée en Belgique.