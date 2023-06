Stations fantômes et infrastructures inachevées : près de 19.000 m² d’espaces inoccupés dans le métro bruxellois

Ce qui frappe encore plus l'imagination, ce sont les quelque 5.000 mètres carrés construits sous la place Sainctelette, à la frontière entre Bruxelles et Molenbeek. La station de métro Sainctelette n'a jamais vu le jour, seul le gros oeuvre a été réalisé. La station était déjà quasi achevée lorsqu'il a été décidé qu'elle était trop proche des arrêts Yser et Ribaucourt sur les lignes 2 et 6. Trop proche pour constituer une station à part entière.

Un voyageur attentif a peut-être déjà repéré cette station. Parfois, les lumières sont allumées, les quais inachevés et les escaliers sont clairement visibles. D'ailleurs, sur les écrans des quais de cette ligne de métro, une place est prévue pour Sainctelette entre Yser et Ribaucourt. Sur les écrans, il ne s'agit pas d'un arrêt à part entière et la station ne porte pas de nom. Seule une petite flèche est visible (voir photo ci-dessous).