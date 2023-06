Sur la Grand-Place d’Anvers, la fontaine de Brabo retrouve une seconde jeunesse

La sculpture met en scène le mythe fondateur de la cité scaldéenne en la personne du soldat romain Silvius Brabo jetant dans l'Escaut la main du géant Druon Antigone. L'œuvre que l'on doit au sculpteur Jef Lambeaux fait partie intégrante du centre historique d'Anvers, depuis près de 150 ans.

"Le socle en pierre de la statue devait être restauré", explique Annick De Ridder (N-VA), l'échevine anversoise en charge du Patrimoine. Et la cave sous la fontaine devait être réimperméabilisée.

"Au cours d'une étude préliminaire menée en 2020 et 2021, la structure et les matériaux composant les rochers au pied de la statue en bronze de Brabo ont été analysés. Sur base de ces résultats, les restaurateurs ont alors déterminé leur méthode de travail. L'entrepreneur a remplacé les joints, enlevé la saleté dans les cavités et les pièces détachées ont été recollées (...) tandis que les pavés autour de la statue ont été imperméabilisés."