Visite belge à Niamey : "Le Niger est un partenaire important de la Belgique"

L'agence de développement belge Enabel travaille en étroite collaboration avec les autorités locales de Torodi pour mettre en place des infrastructures sociales, telles que l'éducation et les soins de santé, et créer des opportunités d'activités économiques, telles que la production et la vente de légumes et de bétail. La Défense prend en charge la formation, l'équipement et la construction de postes de commandement pour la police locale et l'armée nigérienne. Cela leur permet d'avoir et de maintenir une présence visible.

La diplomatie belge entretient quant à elle des relations privilégiées avec les autorités centrales de Niamey et contribue à la coordination entre la capitale et les autorités locales. Une présentation de la coopération militaire entre la Défense belge et la Gendarmerie nigérienne est au programme de la journée de samedi. La Belgique est déjà présente depuis plusieurs années sur le sol nigérien. Les militaires belges sont d'ailleurs présents sur place pour former une partie des gendarmes nigériens.