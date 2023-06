Du classique à la pop : les 6 étudiants qui suivent le Reine Elisabeth pour la VRT chantent Queen et Soulsister

Les différents genres musicaux sont-ils cloisonnés ? De moins en moins, semble-t-il, puisque de nombreux interprètes classiques chantent aussi du jazz, de la musique pop ou rock, notamment. C’est le cas des six étudiants flamands en chant qui ont suivi depuis le 21 mai la première épreuve, la demi-finale et la finale du Concours Reine Elisabeth 2023 pour la VRT. Ils ont écouté tous les candidats et jugé leurs prestations à Flagey et au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, suivi ce Concours réputé pour sa difficulté dans les coulisses et derrière les écrans, et donné leurs impressions au micro de radio Klara et devant la caméra de Canvas.

Les six jeunes étudiants chanteurs (photo) ont, comme beaucoup de mélomanes et de passionnés du Concours, établi leurs pronostics quant à l’ordre dans lequel seront classés les douze finalistes. Le suspense sera levé après la prestation des quatre derniers finalistes, ce samedi soir au Bozar, après minuit. Les points attribués par les membres du jury seront alors additionnés, faisant ainsi apparaître quel(le) candidat(e) remporte le Premier Prix et l’ordre de classement des onze autres. A suivre en direct sur Klara en radio et sur Canvas en télévision, ainsi que sur la plateforme en ligne VRT MAX.