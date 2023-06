Reconnaissez-vous Einstein sur cette photo ? Les archives des Conseils internationaux de physique et de chimie Solvay à l'UNESCO

"Cette reconnaissance de l'Unesco est le fruit d'une politique institutionnelle proactive en matière de préservation et de valorisation, tant de notre patrimoine que de notre histoire", souligne Renaud Bardez, le coordinateur principal de la candidature et responsable du service des archives, patrimoine et collections spéciales de l'ULB.

L'inscription à l'UNESCO est en effet un projet conjoint ULB - VUB, présenté par l'International Solvay Institutes avec le soutien du Département des Bibliothèques et de l'Information scientifique de l'Université libre de Bruxelles (DBIS ULB), l'École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI Paris-PSL) et l'Université Paris Sciences et Lettres (PSL) avec la Commission belge francophone et germanophone.