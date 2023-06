Le secteur de la santé mentale réclame des traducteurs pour les patients non néerlandophones, "pour éviter des situations désespérées"

"C’est en Belgique que j’ai appris que j’avais un cancer des poumons", témoigne Barbara Gluszek, une Polonaise qui réside à Louvain (Brabant flamand). Elle est venue s’installer en Belgique il y a quelques années, pour des raisons sentimentales, et y travaillait comme femme de ménage. En Pologne on lui avait déjà diagnostiqué un cancer du sein. "Mais après l’ablation d’un sein, le cancer était maîtrisé".

"Recevoir à nouveau un diagnostic de cancer a été très pénible pour moi", confiait encore Barbara Gluszek à VRT NWS. "Et en plus je ne maîtrisais pas bien le néerlandais. Il m’était d’autant plus difficile de comprendre les médecins et le traitement qu’ils me conseillaient de suivre". La patiente polonaise tomba en dépression et se rendit chez un psychologue. "Grâce à la présence d’un traducteur, j’ai pu parler de mes sentiments et de ce que je vivais dans une langue que je maîtrise. Cela m’a fait du bien", témoignait Barbara Gluszek.