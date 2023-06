Des armes belges utilisées pour des attaques depuis l’Ukraine dans la région russe de Belgorod ?

Des photos et des vidéos publiées samedi par le quotidien américain The Washington Post montrent des combattants de la légion "Liberté de la Russie" et du "Corps des volontaires russes" - deux milices opposées au régime du président russe Vladimir Poutine - armés de matériels occidentaux, dont des fusils d'assaut Scar fabriqués par la FN Herstal, lors d'un raid mené depuis l'Ukraine dans la région frontalière russe de Belgorod.

"Cette information, je l'ai lue. On a demandé à nos services d'intelligence et services militaires d'analyser les faits. Je n'ai pas de confirmation de cela", a affirmé Alexander De Croo au micro de l'émission Matin Première de la RTBF. Le Premier ministre a rappelé que la règle est que les armes fournies (par la Belgique, mais aussi par d'autres pays occidentaux), "sont destinées à des objectifs défensifs du territoire ukrainien" face à l'invasion russe. "Il y a des règles qui sont extrêmement strictes, aussi strictes pour les armes belges que les armes d'autres pays européens. On demande aux Ukrainiens de nous éclaircir la situation", a ajouté le Premier ministre (photo).