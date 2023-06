Permis d'urbanisme délivré pour le tronçon bruxellois de la ligne de tram vers Brussels Airport

Dans un communiqué, celui-ci a précisé qu'il venait d'octroyer ce permis à De Werkvennootschap, la société anonyme de droit public chargée par la Région flamande d'un grand nombre de missions en matière de mobilité, pour l'aménagement du tronçon de la ligne de tram sur l'avenue du Bourget, du rond-point de l'OTAN à la frontière avec la Flandre. Le permis porte également sur la réalisation d'infrastructures cyclo-piétonnes.

"La délivrance de ce permis marque la volonté de la Région bruxelloise d'avancer main dans la main avec la Région flamande pour connecter le centre de Bruxelles depuis la Gare du Nord ¿ et l'aéroport national situé à Zaventem, poursuivre la transformation de cette entrée de ville en boulevard urbain à haute dimension paysagère et offrir une nouvelle opportunité de déplacement rapide et durable pour les Bruxellois, Flamands et internationaux vers et hors de notre capitale", a justifié le secrétaire d'État.

Concrètement, le permis d'urbanisme délivré concerne le tronçon situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Il s'agit de 400 mètres entre l'Otan et la frontière régionale. Si le permis ici délivré ne concerne qu'une courte distance des 12 km projetés pour l'extension de la ligne Bourget - Aéroport, celui-ci marque toutefois une étape importante dans la réalisation de ce projet interrégional ambitieux. La ligne sera exploitée par la STIB.