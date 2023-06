Relèvement des taux sur l’épargne: si les banques ne bougent pas, le fédéral interviendra, indique De Croo

Dans un avis remis vendredi au gouvernement fédéral, la Banque Nationale de Belgique (BNB) indiquait ne pas être favorable à l'établissement d'un lien légal entre les taux pratiqués par les banques sur l'épargne et les taux directeurs appliqués par la Banque centrale européenne (BCE). L'institution craint qu'un tel lien n'engendre des "conséquences profondes sur la rentabilité, la gestion du risque sur les taux et la solvabilité des banques, et par extension sur la stabilité financière". L'institution préconise toutefois aux banques de poursuivre le relèvement graduel des taux pratiqués sur l'épargne, afin de se rapprocher à terme de ceux pratiqués par la BCE.

Malgré le récent relèvement des taux directeurs pratiqués par la BCE, les taux pratiqués par les banques sur les comptes d'épargne n'ont que très faiblement gonflé ces dernières semaines. Le gouvernement fédéral avait demandé la semaine dernière un avis à la BNB quant à une augmentation contrainte des taux pratiqués sur l'épargne. Plusieurs partis de la coalition fédérale plaident en effet pour un couplage de ces différents taux.

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem et la Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des consommateurs Alexia Bertrand (photo) ont indiqué que le temps presse pour les banques. Samedi, Bertrand déclarait dans les colonnes du quotidien De Tijd qu’elle donnera aux banques jusqu'à la fin du mois de juin pour relever leurs taux sur les comptes d'épargne. Faute de quoi elle n'exclut pas une intervention du gouvernement sur le taux minimum.