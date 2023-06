VIDEO : August et Noëlla ont eu au moins cinq louveteaux cette année

"Il est possible que davantage de jeunes loups soient nés, mais seuls cinq d'entre eux ont pu être observés par nos caméras et celles de l'Agence flamande de la nature et des forêts (ANB) jusqu'à présent", indiquait ce lundi Koen Van Muylem, porte-parole de l'Institut flamand de recherche pour la nature et les forêts (INBO). Sur le petit film publié par l’INBO, on peut en voir quatre.

"L'année dernière, Noëlla avait donné naissance à neuf petits. C'est assez courant, mais il arrive que tous les louveteaux ne survivent pas et que certains soient heurtés par des voitures." Le territoire occupé par la meute de loups du Limbourg présente plusieurs zones dangereuses, aux abords des autoroutes notamment, bien que des efforts importants aient été déployés ces dernières années pour sécuriser les points de passage des animaux.