Deux moutons probablement tués par un loup en Flandre orientale

Une analyse ADN devrait permettre de déterminer avec certitude s'il s'agit bien d'une attaque de loup. "Grâce à l'analyse, on saura également s'il s'agit du même animal qui avait été repéré à Poperinge, en Flandre occidentale, il y a quelques semaines", a précisé l'agence. Le prédateur, vraisemblablement venu de France, y avait déjà tué un mouton.

L'Agence pour la nature et les forêts conseille aux éleveurs de la région de mettre temporairement le petit bétail, comme les moutons et les chèvres, en stabulation durant la nuit. "Cette mesure est recommandée jusqu'à ce qu'il soit établi que le loup a définitivement quitté la région", a ajouté l'agence, qui ajoute "suivre de près la situation" en collaboration avec l'Institut flamand de recherche sur la nature et les forêts (INBO).