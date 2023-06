Fluxys pose les "canalisations du futur", prêtes pour l’hydrogène

Fluxys dispose déjà d'un gazoduc souterrain qui relie le hub de Zeebrugge à la frontière allemande. Il passe par Bruges, Gand, Opwijk et la grande jonction de Winksele près de Louvain, puis il continue vers Liège et Eynatten, au-delà de la frontière belgo-allemande. La nouvelle canalisation doit être posée juste à côté de la première, ce qui rend la demande de permis et la pose du gazoduc nettement plus aisées.

Si le tronçon entre Bruxelles et l'Allemagne est doublé, ce n'est pas encore le cas entre Zeebrugge et Bruxelles. La pose d'une seconde canalisation est cruciale pour l'approvisionnement en gaz de notre pays et des pays voisins, en particulier l'Allemagne (où la quantité acheminée sera doublée), qui compte en partie sur le gaz transitant par Zeebrugge pour remplacer le gaz qui venait par gazoducs de Russie.

Fluxys acheminera ainsi environ 15 gigawattheure d’énergie supplémentaire vers l’Allemagne. Une quantité comparable à quinze fois la production du réacteur nucléaire Doel 4, le plus grand du pays.