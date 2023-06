"Gateway²Britain" devrait stimuler le commerce entre la Belgique et le Royaume-Uni

Une nouvelle plateforme innovante, baptisée "Gateway²Britain" (‘passerelle vers la Grande-Bretagne’), est mise en place pour aider les entreprises flamandes et belges dans leurs relations commerciales avec le Royaume-Uni, dans un contexte post-Brexit. La plateforme est le fruit d'une collaboration entre le ministre flamand de l'Économie et de l'Innovation, Jo Brouns, et le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem.