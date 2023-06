Le "droit à l'oubli" interviendra plus rapidement pour les quelque 5 000 personnes atteintes d’un cancer du sein

La réduction des délais d'attente fait suite à un rapport sur le cancer du sein émanant du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé.

"Les personnes chez qui l'on diagnostique un cancer traversent une période difficile sur le plan mental et physique. Elles sont diagnostiquées, puis elles subissent un traitement difficile et, enfin, elles sont souvent pénalisées par leur assureur. Il est d'autant plus pénible qu'une fois guéri, on reste hanté par une maladie qui a eu un impact considérable sur sa vie et celle de sa famille", a déclaré le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Le nouveau règlement entrera en vigueur dès sa publication au Moniteur belge. "Et ce, dans un délai de deux mois au plus tard", a précisé Frank Vandenbroucke.

Après le rapport sur le cancer du sein, le Centre fédéral se penchera sur plusieurs autres maladies : d'abord le diabète de type 1, puis le cancer de la thyroïde, le mélanome de stade I et le VIH (le virus qui cause le sida).