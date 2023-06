Le fabricant de vélos Belgian Cycling Factory de Beringen va faire produire ses cadres aux Pays-Bas plutôt qu'en Asie

Les cadres fabriqués par VDL aux Pays-Bas sont plus chers, mais si l'on tient compte des coûts du transport et du stockage, il est finalement plus rentable de collaborer avec les Pays-Bas", explique Pieter Potter, directeur de la recherche et du développement de Belgian Cycling Factory. "Avec l'entreprise néerlandaise VDL à Breda, nous avons un partenaire plus proche de nous, ce qui facilite immédiatement l'approvisionnement des produits", ajoute-t-il.

"La communication est également plus facile, car nous nous trouvons dans le même fuseau horaire et il n'y a pas la barrière de la langue.

L'entreprise belge Cycling Factory est surtout connue pour ses marques Ridley et Eddy Merckx. VDL produira principalement des cadres en aluminium pour les vélos électriques de Ridley. "À partir du deuxième semestre 2024, VDL fournira ces cadres, nous nous concentrerons principalement sur le segment des vélos de ville", ajoute Pieter Potter.