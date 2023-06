Les détenus de la prison de Bruges n'ont reçu que des repas surgelés l'an dernier

"La surpopulation en soi pose problème en matière de traitement humain des détenus, mais elle entraîne également d'autres problèmes. Parce qu'il y a un lien direct entre la surpopulation et l'augmentation des agressions et de la violence à l'intérieur des murs de la prison." De plus, la surpopulation induit un nombre limité de visiteurs par détenu, les salles de visite étant saturées.

L'administration pénitentiaire a fait savoir pour sa part que la qualité et l'équilibre des repas avaient été assurés en 2022. "Le coût alimentaire par détenu et par jour pour trois repas est de 4,66 euros. Pour ce prix, le fournisseur a livré une qualité et une quantité suffisantes", indique-t-elle, précisant que la cuisine de la prison avait entretemps rouvert.

Quant à la surpopulation au sein de la prison de Bruges, l'administration pénitentiaire ne nie pas le problème. "Cela résulte de la fermeture de la prison d'Ypres. La prison de Bruges doit en partie absorber cela", explique-t-elle. Le nombre de détenus obligés de dormir à même le sol est par contre passé de 20 à 8 personnes en deux mois. "Nous travaillons autant que possible à la répartition des détenus. Le problème sera en grande partie résolu avec la réouverture de la prison d'Ypres après l'été."