Plus de 7.000 Flamands ont demandé que leur parcelle soit retirée du plan de chasse, au cours des 5 dernières années

Pendant des années, le nombre d'hectares de terrains de chasse a oscillé autour de 930 000 ha, en Flandre. "Cela représente environ 75 % du territoire de la région", explique Niels Luyten de "Vogelbescherming Vlaanderen". Cette zone de chasse détermine où la chasse est autorisée et où elle ne l'est pas. La chasse au fusil n'est autorisée que dans une zone d'au moins 40 hectares. Dans le passé, pour obtenir cette zone, il fallait inclure des centres de village colorés et même des jardins privés.

"Vogelbescherming Vlaanderen" a d'abord lancé sa campagne "Schiet in actie" en 2017 pour sensibiliser les gens à ce sujet. Sur leur site internet, vous pouvez vérifier vous-même si votre terrain est coloré en tant que zone de chasse. Depuis le début de la campagne, plus de 7.000 personnes ont déjà décoloré leur parcelle. La Flandre orientale est leader en la matière. Plus de 2.500 personnes sont passées à l'action et ont décoloré leur parcelle. Anvers suit avec plus de 1.400 parcelles.