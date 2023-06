Une nouvelle ambulance haute technologie utilisée à l'UZ Brussel

Une connexion 5G permet par ailleurs aux prestataires de soins d'être en contact direct avec les hôpitaux impliqués dans le suivi des patients pendant le trajet. Grâce à l'utilisation de lunettes de réalité augmentée, les soignants à l'extérieur de l'hôpital peuvent aussi avoir une vue de la situation dans l'ambulance.

"Un transport interhospitalier de qualité, efficace et innovant au service de nos patients est le résultat de notre expertise existante et de notre engagement continu dans la formation spécialisée en médecine d'urgence à la VUB, et ce en collaboration avec l'industrie", explique Ives Hubloue, professeur de médecine d'urgence à la VUB et chef du service des Urgences de l'UZ Brussel. "Cela s'inscrit dans notre politique d'offrir à la fois d'excellents soins de base et de continuer à innover et à déployer de nouvelles ressources de haute technologie."

Il s'agit de la première ambulance du genre en Europe, selon l'institution.