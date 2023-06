Audenarde achète une tapisserie historique lors d'une vente aux enchères en France

Du XVe au XVIIIe siècle, la cité scaldienne était réputée pour la qualité de ses tapisseries. C'est surtout au XVIe siècle que la production et l'exportation mondiale de ce produit de luxe atteignent leur apogée. Audenarde était alors l'un des plus grands centres de la tapisserie, avec Arras, Tournai, Bruxelles, Gand et Bruges. "La tapisserie d'Alexandre le Grand date d'environ 1580, à l'époque glorieuse de l'art de la tapisserie à Audenarde", explique Geertrui Van Kerkhoven.